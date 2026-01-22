A romper estadística

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Gilberto Mora, talentoso mediocampista de 17 años de la selección mexicana de fútbol, causó baja de la nómina que el entrenador Javier Aguirre confeccionó para los partidos contra Panamá y Bolivia, por molestias físicas. Para ocupar el lugar de Mora, jugador de Xolos de Tijuana mexicano, Aguirre llamó de emergencia a Alexis Gutiérrez, mediocampista del América. Después de jugar contra Panamá, el representativo azteca visitará el domingo 25 de enero a su similar de Bolivia, en el estadio Ramón 'Tahuichi' Aguilera, en Bolivia.