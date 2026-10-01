Miembros del PRD se pronuncian ante la censura a la secretaria general

Luego que el Comité Ejecutivo Nacional y el Consejo Directivo Nacional del Partido Revolucionario Democrático (PRD) censuraron las actuaciones, comunicados y misivas difundidas por la secretaria general del colectivo, Balbina del Carmen Herrera Araúz, y rechazaron que las diferencias internas sean llevadas al ámbito mediático, legendarios miembros han salido a defender la postura de la secretaria general del PRD y cuestionan la censura.

El expresidente de la República Ernesto Pérez- Balladares destacó en un tuit que: “Nuestros estatutos establecen un balance adecuado de poder entre los miembros del CEN. No veo razón para cambiar lo que históricamente nos ha funcionado y permitió sacar al partido de situaciones muy difíciles. No hay beneficio visible en cambiar lo que fundamos”.

Asimismo, el diputado Crispiano Adames destacó en la misma red social que el PRD no tiene dueño. “El PRD nació de sus bases. Hoy, ante las diferencias marcadas recordemos su origen, ‘El que más consulta, menos se equivoca’. Respetemos a nuestra gente que aún cree en el espíritu transformador del partido. El PRD es de todos, no tiene dueño, ni lo tendrá”.

El debate se dio luego de que la secretaria general enviara una misiva enérgica a la bancada de diputados del PRD, manifestando su abierto rechazo a las modificaciones introducidas en el Proyecto de Ley 699 de reformas al Código Electoral, por lo cual miembros del CEN y del Consejo Directivo Nacional se reunieron asegurando que Herrera habría evadido los espacios estatutarios para dirimir diferencias y optado por la confrontación mediática, lo que, según el documento, contraviene la disciplina, la unidad y los deberes establecidos en el artículo 5, literal “g”, del estatuto.

Ayer, Herrera volvió a defender su postura, destacando que el Comité Ejecutivo Nacional se reunió el 22 de septiembre, pero que en ningún momento se debatió la reforma electoral ni los artículos 100 y 101, y que resulta extraño que se incorporaran nuevos artículos al proyecto durante la noche en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.

Finalmente, exdiputado y exmiembro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Pedro Miguel González también avaló la posición de la secretaria Herrera. “Lo que ha hecho Balbina es lo correcto, lo incorrecto es lo que ha hecho el presidente del partido”.