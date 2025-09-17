MiBus reporta crecimiento del 22% en kilómetros recorridos

Transporte Masivo de Panamá, S.A. (MiBus) presentó los resultados de su gestión correspondientes a agosto de 2025, destacando un crecimiento sostenido en la operación, la movilización de clientes y la implementación de innovaciones para mejorar la experiencia de viaje.

Durante agosto, el sistema registró 281,390 viajes realizados en sus 133 rutas, equivalentes a 5,957,460 kilómetros comerciales, lo que representa un incremento del 22% respecto al mismo mes de 2024, cuando se registraron 4,867,719 kilómetros. Entre enero y agosto de 2025, se movilizaron 91,201,028 usuarios, es decir, 7,136,916 personas más que en igual periodo del año anterior.

Para acompañar esta demanda creciente, MiBus implementó ajustes operativos clave, incluyendo la redistribución de rutas en la Zona Paga Metro Pedregal, Plataforma A (puertas 6 y 7), optimizando el flujo de buses y equilibrando la atención de los usuarios. Además, se reforzó la frecuencia de las rutas de Monte Oscuro, Concepción, La Siesta y Metro Pedregal, beneficiando a miles de personas que utilizan estos trayectos diariamente.

La disponibilidad de la flota también fue determinante: al cierre de agosto, MiBus contaba con 1,060 buses en operación, sumado a la contratación de 50 nuevos trabajadores, entre operadores y técnicos de mantenimiento, fortaleciendo el equipo humano que sostiene la movilidad en la ciudad.

En el ámbito tecnológico, MiBus reportó que 267,675 usuarios se conectaron al Wi-Fi gratis disponible en todas las zonas pagas, siendo la Zona Paga de 5 de Mayo la de mayor porcentaje de usuarios conectados. Este servicio refuerza la visión de un transporte público más inclusivo, moderno y conectado.