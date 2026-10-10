El Metro de Panamá podría reanudar el servicio comercial este domingo 11 de octubre, en su horario regular de 7:00 a.m. a 10:00 p.m., siempre que se confirme el cumplimiento de las condiciones de seguridad necesarias para la operación, informó la entidad.

Como parte de las maniobras operativas previas a la reanudación del servicio, el Metro de Panamá señaló que realizará marchas en blanco en las Líneas 1 y 2, con trenes que circularán de manera consecutiva y sin pasajeros, con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento de los sistemas.

Asimismo, manifestó que estas pruebas se desarrollan priorizando la seguridad de los usuarios y colaboradores, por lo que el retorno a las operaciones comerciales dependerá de la confirmación de las condiciones de seguridad requeridas.

Finalmente, la entidad agradeció la comprensión de la ciudadanía y recomendó a los usuarios mantenerse informados a través de sus canales oficiales, donde se comunicarán las actualizaciones sobre la reanudación del servicio.