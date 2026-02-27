Mensaje de Monseñor Ulloa por el aniversario 14 del diario Metro Libre

ML | Monseñor José Domingo Ulloa se une a las felicitaciones por el aniversario de Metro Libre: '14 años no son solo una cifra, representan la constancia, aprendizaje y desafíos. Un medio de comunicación no solo transmite noticia, construye relato social, influye en la opinión pública y contribuye a formar conciencia ciudadana'.<span class="mln_uppercase_mln">El</span> arzobispo Metropolitano hizo énfasis en que hoy más que nunca Panamá necesita medios libres, 'pero también responsables, críticos, pero constructivos, ágiles, pero rigurosos. Mi reconocimiento por vuestra dedicación diaria', agregó.