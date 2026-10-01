Meduca reforzará gabinetes psicopedagógicos y escuelas para padres tras actos de violencia

El ministro de Educación, Ventura Vega Osorio, se refirió a los recientes incidentes de violencia registrados en algunos centros educativos contra los docentes, señalando que la salud mental representa un desafío crítico a nivel global. 'Yo he insistido muchísimo en que voy a seguir reforzando los gabinetes psicopedagógicos, porque tenemos un problema serio en ese tema', destacó.Vega agregó que otro pilar fundamental a fortalecer es la escuela para padres. 'Nuestros docentes hacen un esfuerzo grandísimo por darle educación a los más de 800 mil estudiantes, y el ministerio toma inmediatamente, apegado a la ley, todas las sanciones y orientaciones necesarias ante estos actos tan seguidos que nos dan mucha pena', afirmó.Asimismo, hizo un llamado general a la paciencia, la cordura y la empatía para mejorar la convivencia educativa. Respecto a las medidas disciplinarias, indicó que el Meduca aplicará los correctivos permitidos por la ley, recordando que cualquier afectado tiene el derecho de acudir a otras instancias legales.<b>Expectativas con la Universidad de Panamá y nuevo viceministro</b>Sobre la toma de posesión del nuevo rector de la Universidad de Panamá, el jefe de la cartera educativa expresó altas expectativas, resaltando la experiencia del equipo directivo. 'Vinimos a mandar el mensaje de esperanza de que todos pensemos en la educación nacional y en los profesionales que el país necesita', apuntó.En cuanto al nombramiento pendiente del viceministro académico, confirmó que se realizará próximamente: 'Es una pieza importantísima en la educación nacional; estamos evaluando bien para buscar a una persona que cumpla con los requisitos y la concordancia con todo el conglomerado educativo'.Finalmente, Vega Osorio agradeció el esfuerzo diario de los padres de familia y los instó a mantener una comunicación constante y constructiva con los docentes y directores escolares.