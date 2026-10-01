Meduca reforzará gabinetes psicopedagógicos y escuelas para padres tras actos de violencia

El ministro de Educación, Ventura Vega Osorio, se refirió a los recientes incidentes de violencia registrados en algunos centros educativos contra los docentes, señalando que la salud mental representa un desafío crítico a nivel global. “Yo he insistido muchísimo en que voy a seguir reforzando los gabinetes psicopedagógicos, porque tenemos un problema serio en ese tema”, destacó.

Vega agregó que otro pilar fundamental a fortalecer es la escuela para padres. “Nuestros docentes hacen un esfuerzo grandísimo por darle educación a los más de 800 mil estudiantes, y el ministerio toma inmediatamente, apegado a la ley, todas las sanciones y orientaciones necesarias ante estos actos tan seguidos que nos dan mucha pena”, afirmó.

Asimismo, hizo un llamado general a la paciencia, la cordura y la empatía para mejorar la convivencia educativa. Respecto a las medidas disciplinarias, indicó que el Meduca aplicará los correctivos permitidos por la ley, recordando que cualquier afectado tiene el derecho de acudir a otras instancias legales.

Expectativas con la Universidad de Panamá y nuevo viceministro

Sobre la toma de posesión del nuevo rector de la Universidad de Panamá, el jefe de la cartera educativa expresó altas expectativas, resaltando la experiencia del equipo directivo. “Vinimos a mandar el mensaje de esperanza de que todos pensemos en la educación nacional y en los profesionales que el país necesita”, apuntó.

En cuanto al nombramiento pendiente del viceministro académico, confirmó que se realizará próximamente: “Es una pieza importantísima en la educación nacional; estamos evaluando bien para buscar a una persona que cumpla con los requisitos y la concordancia con todo el conglomerado educativo”.

Finalmente, Vega Osorio agradeció el esfuerzo diario de los padres de familia y los instó a mantener una comunicación constante y constructiva con los docentes y directores escolares.