Meduca mantiene el proceso de preinscripción para el año escolar 2027

Esta semana continúa el proceso de preinscripción de estudiantes para el año escolar 2027, informó el Ministerio de Educación. Según las fechas establecidas por la institución, del 22 al 26 de junio le corresponde a primer grado; es decir, a alumnos con 6 años cumplidos al 22 de marzo de 2027.

Del 29 de junio al 3 de julio se aceptará a los escolares desde segundo hasta duodécimo grado, y del 6 al 10 de julio, a estudiantes de escuelas particulares y del exterior que no tengan cupo.

Los estudiantes que cursan sexto grado y asistan a una escuela Básica General completa quedan inscritos automáticamente para el año escolar 2027, detalló la institución.