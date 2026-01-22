Meduca inicia las consultas sobre la Reforma Educativa

La ministra de Educación, Lucy Molinar, informó ayer que la reforma educativa que impulsará el Gobierno será consultada, documentada y sustentada “porque queremos tener consenso y hablar con todas las partes involucradas”.

Molinar precisó que “en este momento estamos solamente escuchando porque no queremos interferencias; de esta ley, dependen muchas personas”. Asimismo, la jefa de la cartera educativa señaló que “el sistema tiene que cambiar para que se haga lo correcto; todo lo que hace educación lo tenemos escrito. Vamos a escuchar a todos los sectores, inclusive hoy tenemos una reunión con la Comisión de Educación en la Asamblea”.

De igual manera, manifestó que “estamos estudiando sistemas de Corea del Sur, Dinamarca, Suiza, Singapur y Finlandia; sacando un poquito de estos países para panameñizar lo que aplica y presentarlo como propuesta”. “No queremos hacer una ley que sea una camisa de fuerza; queremos hacer una ley que sea lo suficientemente vanguardista para que facilite el dinamismo con el que debe operar la institución”, destacó la ministra.

A su vez, adelantó que ya se está trabajando en el documento: “Después de cada reunión estamos elaborando la estructura de la reforma para que sea presentada”.

Cabe señalar que el presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció el pasado 15 de enero en conferencia de prensa que en febrero se abrirá un debate nacional para la construcción de una nueva ley orgánica de educación, con la participación de todos los sectores del país. El mandatario subrayó la urgencia de modernizar el sistema educativo panameño, regido aún por una ley de 1946, con el objetivo de garantizar una educación moderna para las próximas décadas.