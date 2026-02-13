Meduca: El 80% de los docentes participa en las capacitaciones de verano 2026

Por primera vez en la historia, un total de 42,784 docentes participaron en las capacitaciones de verano 2026 a través de jornadas presenciales, informó el Ministerio de Educación (Meduca).

“Esta cifra histórica, que representa un 80% de participación de la población docente, refleja el firme compromiso institucional con la actualización permanente de los educadores. Asimismo, demuestra el compromiso de nuestros docentes con sus estudiantes mediante espacios formativos diseñados para robustecer sus competencias pedagógicas, innovar en las prácticas de enseñanza y elevar la calidad del aprendizaje en las aulas”, manifestó el Meduca a través de un comunicado.

Las Capacitaciones Docentes Verano 2026 se desarrollaron en 156 sedes de todo el país, con la intervención de 1,280 capacitadores.

La institución regente de la educación panameña enfatizó que las jornadas se han visto empañadas por información falsa que circula en torno al presupuesto utilizado.

“Los fondos asignados para este año a la Dirección Nacional de Formación y Perfeccionamiento Profesional ascienden a B/. 23,125,224.91, de los cuales B/. 1,244,000 fueron destinados a la Capacitación Docente Verano 2026. Estos recursos fueron invertidos exclusivamente en el desarrollo académico y profesional de los educadores, incluyendo logística, facilitadores especializados y demás requerimientos necesarios para garantizar jornadas formativas de calidad”, explicó el Meduca.

Aclaró que, a lo largo del año, la Dirección Nacional de Formación y Perfeccionamiento Profesional desarrolla distintos programas, entre ellos:

Escuela de Liderazgo para directores y supervisores de los centros educativos.

Capacitaciones Docentes de Verano.

Rediseño Curricular.

Capacitaciones en Profesional y Técnica.

Inducción a nuevos docentes y jornadas formativas durante el receso escolar (junio y septiembre).

Entre Pares, como parte de una estrategia integral de fortalecimiento profesional en tecnología educativa, con herramientas como:

Canva for Education.

Google for Education.

Amazon Web Services.

Intel y UTP (Inteligencia Artificial).

Ciberseguridad.

Interdisciplinariedad en la tecnología y el rol del docente en la era digital, entre otros.

Con relación a la entrega de alimentación durante las capacitaciones, el Ministerio de Educación aseguró que se ha ceñido estrictamente a los parámetros establecidos por la normativa vigente. Por consiguiente, dado que la jornada diaria no superó la 1:00 p.m., no se contempló el suministro de alimentos, garantizando en todo momento el uso adecuado, responsable y transparente de los recursos públicos.