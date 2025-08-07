Mattanya Cohen, nuevo embajador de Israel en Panamá

El diplomático Mattanya Cohen, es el nuevo embajador de Israel en Panamá. Cohen fue nombrado en enero de este año y desde este jueves, 7 de agosto, inicia su misión oficialmente.

Cohen ha sido embajador de tres países en centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador.

Además, como alto funcionario de la cancillería israelí ha representado al país en foros internacionales, como la asamblea anual de la Organización de los Estados Americanos.

“He llegado ha este hermoso país desde la ciudad de Jerusalén, donde nací y crecí”, expresó el nuevo embajador.

Desctacó que “Panamá e Israel disfrutan, desde hace 77 años, de excelentes relaciones de amistad en los ámbitos político, economico, cultural y de cooperación internacional”.

“Mi compromiso es hacer todos los esfuerzos posibles para estrechar aún más esos lazos”, señaló Cohen.