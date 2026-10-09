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Matadero de Colón sigue cerrado y sin presupuesto de concesión

El matadero municipal que está ubicado en el corregimiento de Cativá, provincia de Colón, continua a la espera de una licitación para que pueda reabrir siempre y cuando cumpla con las condiciones recomendadas por el Minsa.

Matadero de Colón sigue cerrado y sin presupuesto de concesión
Minsa | El matadero del distrito de Colón, ubicado en el corregimiento de Cativá.
Matadero de Colón sigue cerrado y sin presupuesto de concesión
Minsa | Una persona en el matadero.
Matadero de Colón sigue cerrado y sin presupuesto de concesión
Amilkar Rodriguez
09 de octubre de 2026

A cuatro meses de que el Ministerio de Salud (Minsa) ordenara el cierre del matadero municipal del distrito de Colón por incumplir con las condiciones sanitarias, todavía no existe una fecha definida para su reapertura.

La medida fue adoptada el pasado 2 de junio de 2026, luego de que las autoridades sanitarias determinaran que las instalaciones no reunían las condiciones necesarias para continuar operando.

Jaime Ceballos, director de Servicios Municipales de la Alcaldía del distrito de Colón, explicó que “el municipio se encuentra a la espera de una concesión privada que permita asumir las inversiones necesarias para adecuar las instalaciones y garantizar que el establecimiento pueda volver a operar bajo las condiciones exigidas por las autoridades sanitarias”.

El funcionario indicó que “hasta el momento, no existe ninguna empresa interesada formalmente en asumir la concesión. Aunque se han producido algunos acercamientos, estos no han llegado a concretarse en una propuesta”.

Igualmente, Ceballos manifestó que “mientras se busca una alternativa para la administración y financiamiento del establecimiento, la Alcaldía mantiene reuniones con el Minsa para determinar cuáles son las mejoras y adecuaciones que deberán realizarse antes de considerar una reapertura.

Desde el Departamento de Relaciones Públicas de la Regional del Minsa en Colón informaron que actualmente el municipio no cuenta con los fondos ni el presupuesto necesario para que el matadero pueda operar.

Entre las principales adecuaciones señaladas por el Minsa para que pueda reabrir se encuentran mejoras en las instalaciones, cambios en el procesamiento de los animales durante el sacrificio, un manejo adecuado de los restos y mejoras en el tratamiento de las aguas servidas.

Tras el cierre del matadero, el Ministerio de Salud logró identificar hasta ausencia de licencias sanitarias
Recomiendan reubicar el matadero del distrito de Colón

ml | A las adecuaciones necesarias que recomienda el Ministerio de Salud se suma la posibilidad de que el matadero tenga que ser trasladado de su ubicación actual, en el corregimiento de Cativá, ya que, según la Alcaldía de Colón, el Minsa ha planteado esta alternativa debido al crecimiento de viviendas en los alrededores de las instalaciones, situación que representaría un riesgo desde el punto de vista sanitario.

“De esta manera, la reapertura del matadero continúa sin fecha establecida, mientras buscamos una posible concesión privada que permita financiar las adecuaciones. Mantenemos conversaciones con el Minsa para definir los requisitos sanitarios que deberán cumplirse”.

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