Más lluvias intermitentes, pausa seca y retorno de los aguaceros

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) mantiene la vigilancia sobre el territorio nacional ante los efectos indirectos asociados al desarrollo de la futura tormenta tropical Cristina y el paso de sistemas atmosféricos en la región.

El jefe de meteorología del IMHPA, Emanuel Velásquez, explicó a Metro Libre que actualmente se observa un disturbio ubicado al suroeste de Nicaragua y al oeste de Costa Rica, el cual está influyendo en las condiciones del tiempo en el país.

“En la actualidad nos mantenemos en vigilancia del territorio panameño debido a que se están presentando algunos efectos indirectos sobre nuestra región por el desarrollo de la futura tormenta tropical Cristina”, señaló Velásquez.

De acuerdo con el especialista, el flujo de vientos en Centroamérica está aportando humedad hacia el territorio nacional, lo que ha generado incremento de nubosidad y episodios de lluvias.

“Nos está aportando a eventos lluviosos y de abundante nubosidad en gran parte del territorio nacional”, indicó.

Velásquez detalló que las lluvias se mantendrán de forma intermitente y aislada hoy, con variaciones en la cobertura nubosa tanto en la vertiente del Caribe como en la del Pacífico.

Asimismo, informó que una onda tropical que ingresa al país contribuirá a reforzar la inestabilidad atmosférica en las próximas horas.

Sin embargo, el pronóstico contempla una mejoría temporal a partir del miércoles, 10 de junio, con una reducción de la humedad y de los eventos de lluvia.

“Se prevé que a partir del día miércoles y jueves las condiciones vayan mejorando y por ende se reduzcan los eventos lluviosos”, según explicó Velásquez, quien recordó que este comportamiento estaría relacionado a efectos indirectos de la tormenta tropical Cristina en el Pacífico centroamericano.

El meteorólogo advirtió que esta mejoría sería solamente temporal, ya que hacia el fin de semana del 13 y 14 de junio se espera nuevamente un aumento de la inestabilidad y la presencia de aguaceros con actividad eléctrica en distintas regiones del país.

El instituto mantiene activo un aviso meteorológico a nivel nacional. Velásquez recordó que el Pacífico panameño permanece bajo aviso por mar de fondo hasta mañana, debido a un oleaje significativo que afecta el litoral.

El especialista detalló que se registran rompientes fuertes en zonas costeras, con olas que podrían alcanzar hasta los tres metros de altura.