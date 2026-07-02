Más de 900 extranjeros se han naturalizado como panameños desde 2024

La gobernadora de la provincia de Panamá, Mayín Correa, juramentó ayer a 41 ciudadanos extranjeros que culminaron satisfactoriamente su proceso de nacionalización. Con este nuevo grupo, Correa subrayó que desde el año 2024 se han realizado un total de 21 actos de juramentación, en los cuales ha tenido el placer de darle la bienvenida a 906 nuevos panameños.

Se trata de profesionales de distintas actividades que han elegido a Panamá como su nueva patria, a quienes la gobernadora exhortó a colaborar con la nación para hacerla más grande y contribuir activamente a su desarrollo económico.

El evento contó con la participación del abogado y gestor cultural Rolando Domingo, quien asistió como testigo de honor. Domingo destacó en su intervención que este acto es un claro ejemplo de que la nacionalidad panameña está conformada por una múltiple cantidad de culturas que han hecho de este país su casa, un lugar donde se respetan las diferentes religiones, valores y principios de quienes hoy integran la sociedad.

La ceremonia estuvo cargada de momentos emotivos, como el testimonio de Ahlam Alhejoj, nacida en Jordania, quien comparte que reside en Panamá desde los 5 años y que hoy celebra que tanto su esposo como sus hijos son panameños.

Por su parte, Diane Thompson, procedente de Jamaica, expresó su profunda alegría tras culminar un proceso de naturalización que le tomó una década, y agradeció la charla recibida sobre los símbolos de la nación, la cual complementa su formación ciudadana.

En esta ocasión, la actividad sumó a ciudadanos procedentes de diversas partes del mundo. El grupo estuvo integrado por 12 venezolanos, 7 colombianos, 5 peruanos, 3 cubanos, 2 mexicanos y 2 españoles.

Asimismo, se juramentó a una persona por cada una de las siguientes naciones: Brasil, Bolivia, China, Ecuador, Francia, India, Israel, Jamaica, Jordania y República Dominicana, consolidando el carácter multicultural del país.