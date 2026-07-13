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Más de 65 leyes de economía se han presentado en este período

La agenda económica del actual gobierno ha sumado diversas iniciativas legislativas, de las cuales varias ya han sido convertidas en ley para impulsar la modernización tributaria, la competitividad logística y la transparencia del país.

Más de 65 leyes de economía se han presentado en este período
Amilkar Rodriguez
13 de julio de 2026

En lo que va de la actual administración, al menos 65 proyectos y anteproyectos de ley de carácter económico han sido presentados en la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, según datos publicados en la página oficial del Legislativo.

Entre las principales iniciativas presentadas y posteriormente sancionadas se encuentran la Ley 462, que reformó la Caja de Seguro Social (2025); la Ley 481, sobre Interés Preferencial (2025); la Ley 506, relacionada con los pagos a jubilados (2026); y la Ley 526, sobre Sustancia Económica.

Respecto a esta última normativa, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó que “busca acabar con las empresas de papel o fantasma y exige que las multinacionales y las entidades que generan ingresos pasivos en el extranjero, como dividendos o regalías, demuestren una actividad económica real en el país mediante oficinas, personal y gastos locales”.

Por su parte, el diputado Eduardo Gaitán, quien presidía la Comisión de Economía y Finanzas, afirmó que, “mi compromiso continuará siendo impulsar iniciativas que fortalezcan la economía nacional y promuevan un entorno de confianza para la inversión, en beneficio de todos los panameños”.

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Proyectos y anteproyectos de economía se han presentado este año.
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