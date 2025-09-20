Más de 350 voluntarios limpian Playa Veracruz en jornada de ADEDAPP.

Una masiva jornada de limpieza en Playa Veracruz fue organizada por la Asociación de Empresas del Área Panamá Pacífico (ADEDAPP), en colaboración con la Agencia Panamá Pacífico (APP). La iniciativa, que se ha realizado por más de 15 años, reunió a más de 350 voluntarios de empresas privadas, instituciones gubernamentales y la comunidad local, informaron de la asociación.

Bajo la coordinación de José Luis Moreno, presidente de ADEDAPP y gerente comercial de Terpel, esta actividad ha crecido de manera significativa a lo largo de los años, con la meta de recolectar aproximadamente 4 toneladas de desechos en cada edición.

“Es muy importante para nosotros mantener limpia la Playa de Veracruz. Este es un sector turístico que recibe gran parte de los desechos que arrastra la ciudad de Panamá. Con esta jornada, ADEDAPP junto a sus empresas afiliadas buscamos no solo ayudar a la comunidad, sino también enseñar a las nuevas generaciones la importancia de reducir y reutilizar la basura”, destacó José Luis Moreno.

Entre los voluntarios participaron empleados de empresas como Terpel, Wilhelmsen, 3M, Grainger, Arturo Arauz Howard S.A., Truckslogic, Rutas Panamá, KIO Panamá, Ultimate Leisure Club, el Grupo PTG/PTYSS/HSC-, Ships Agent y Dell Technologies. También se unieron estudiantes y residentes de Veracruz, liderados por su representante de corregimiento, Micsila Rodríguez.