Más de 2 mil viajeros zarparon desde puertos de Panamá

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que un total de 2,158 viajeros en 321 embarcaciones salieron desde los puertos autorizados este 1 de noviembre de 2025.

Las cifras de la AMP se registraron en el marco del operativo nacional de seguridad marítima por las Fiestas Patrias.

La entidad recalca los requisitos de seguridad para las embarcaciones:

Chalecos salvavidas para todos; Equipo de comunicación en buen estado; Bengalas de señalización; Extintores portátiles tipo ABC; Motores fuera de borda en óptimas condiciones; Tripulación capacitada en seguridad de navegación; y Cumplimiento del horario de navegación.

De igual manera, la AMP hace un llamado a colaborar con las autoridades y seguir las instrucciones para un viaje seguro.