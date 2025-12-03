Mañana inicia la atención a pacientes en el cuarto de urgencia del nuevo hospital Manuel Amador Guerrero

A partir de las 6:00 a.m. de mañana jueves, 4 de diciembre de 2025, habilitará el cuarto de urgencias del nuevo Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, en Colón, que brindará atención las 24 horas, todos los días del año, informó a través de un comunicado la Caja de Seguro Social.

El nuevo cuarto de urgencias contará con 22 camas de observación, 12 cunas para recién nacidos, seis camas en el área de choque y trauma, ocho camas para trauma leve y ocho camas de aislamiento.

Para garantizar una atención de alta calidad, el área de urgencias está equipada con modernos equipos de ultrasonido, electrocardiogramas y monitores, entre otros.

Se espera que este cuarto de urgencia atienda a un promedio de 11,700 pacientes al mes.