Mañana entra en vigor la resolución que regula el vapeo en Panamá

A partir de este miércoles, 13 de agosto, entra a regir la Resolución 146 de enero de 2025 que prohíbe vapear en espacios públicos; la venta y consumo de cigarrillos electrónicos a menores de edad; y la exhibición de estos productos en comercios.

La doctora Norma Astudillo, de la dirección de Planificación, Coordinadora de la Comisión Nacional de Control de Tabaco del Ministerio de Salud (Minsa), indicó que “se dio 6 meses para que se realizarán las debidas adecuaciones, pero ya este 13 de agosto, se deben cumplir las mismas normas que se tienen para el cigarrillo tradicional”.

“Por ahora se pueden comercializar, esperamos volver a la norma que lo prohibía totalmente”, destacó Astudillo.

Entre las principales disposiciones que deben tener en cuenta comerciantes y la ciudadanía en general, destacan las siguientes:

1. No pueden estar al alcance ni a la vista del público. Los productos regulados por esta resolución no deben exhibirse en vitrinas abiertas, mostradores ni estar directamente accesibles al cliente. Solo se permite mantenerlos en vitrinas o anaqueles cerrados, durante los primeros dos años de vigencia de la norma. La exhibición inadecuada puede conllevar decomisos y sanciones.

2. Está prohibido usarlos en todos los lugares donde ya está prohibido fumar productos de tabaco. Esto incluye oficinas públicas y privadas, escuelas, hospitales, medios de transporte, restaurantes, bares, centros comerciales, estadios, iglesias, hoteles, discotecas y espacios deportivos, entre otros. Donde no se puede fumar, tampoco se puede vapear o usar estos dispositivos.

3. Se prohíbe su venta a menores de edad. Los puntos de venta deben colocar carteles visibles que adviertan sobre esta prohibición y están obligados a verificar la edad de los compradores mediante cualquier identificación oficial válida (cédula de identidad personal, licencia de conducir, pasaporte).

4. No se permite la publicidad ni la promoción de estos productos, de manera directa o indirecta, incluyendo la realizada en empaques, redes sociales, medios tradicionales o digitales.