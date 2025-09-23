Los robos y hurtos ascienden a 14,807

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Las autoridades han adoptado varias acciones para atacar el problema desde diferentes frentes. <span class="mln_uppercase_mln">Entre ellas, se han intensificado los patrullajes, las rondas constantes y la visibilidad de policías en corregimientos con alta incidencia delictiva, como Panamá Centro, San Miguelito y distritos de la capital. </span><span class="mln_uppercase_mln">Sin embargo, la Policía Nacional detalla que la seguridad no depende solo de las autoridades, sino también de la colaboración de la ciudadanía, mediante la vigilancia vecinal, el buen uso de la iluminación y el cierre de accesos.</span>