Los robos y hurtos ascienden a 14,807

La cifra de hurtos y robos a nivel nacional continúa en aumento en comparación con el mismo período del año pasado. Según estadísticas del Ministerio Público, hasta agosto de 2025 se han registrado 14,807 casos entre robos y hurtos en Panamá.

Sin embargo, al analizar únicamente las denuncias de robos en el primer semestre del año, se observa una leve reducción: se contabilizaron 2,480 casos, es decir, 254 menos que en el mismo período de 2024, cuando se reportaron 2,734.

Ante esta situación, Aramis Hassan, jefe de la división de hurto de la Policía Nacional, explicó que: “Diariamente orientamos a la ciudadanía a reforzar su anillo de seguridad. Se han aumentado los patrullajes y las rondas en áreas de mayor incidencia y hemos reforzado las investigaciones a fin de individualizar cada vez más a estos delincuentes”.

Delitos de alto impacto

Por su parte, Tirso Castillo, del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá (UP), señaló que “los robos y hurtos son dos delitos de alto impacto que tienen mayor incidencia en el país”.

Además, subrayó Castillo que la prevención no depende únicamente de las autoridades: “Las personas tienen que recordar que la seguridad empieza por ellas mismas. La policía hace su labor, pero los ciudadanos deben tener cuidado y vigilancia. No dejar las casas con las ventanas abiertas, ni permitir la entrada de desconocidos y orientar a los menores de edad para que no den información de más”.