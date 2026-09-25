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Los procesados por corrupción y lesiones al Estado en el último mes

En las últimas semanas exfuncionarios de las Juntas Comunales han sido arrestados por el presunto delito de blanqueo de capitales, al menos dos ya fueron condenados con ocho años de prisión. Cifras que superan los 100 mil dolares.

Los procesados por corrupción y lesiones al Estado en el último mes
Cortesía | Fachada de la Junta Comunal de Belisario Porras en el distrito de San Miguelito.
Los procesados por corrupción y lesiones al Estado en el último mes
Cortesía | Exdirector de la DGI Publio De Gracia detenido.
Amilkar Rodriguez
25 de septiembre de 2026

En los últimos 30 días, al menos 10 personas que aparecían como empleados de juntas comunales han quedado a órdenes de la justicia por presuntos casos de corrupción, entre ellas, ocho que fueron aprehendidas y dos que ya fueron condenadas a ocho años de prisión por el delito de peculado.

El reciente caso se dio el pasado 23 de septiembre donde la Fiscalía Anticorrupción desarrolló la Operación Orbis, que dejó ocho personas aprehendidas por su presunta vinculación con un caso de peculado en perjuicio de la Junta Comunal de Belisario Porras, en San Miguelito.

De acuerdo con el Ministerio Público, la investigación guarda relación con una presunta lesión económica al Estado por $8.09 millones, cifra establecida a partir de una auditoría realizada por la Contraloría General de la República.

A estos casos se suma a otra investigación que ya terminó en una condena, donde un Tribunal de Juicio el 13 de septiembre declaró culpables y condenó a ocho años de prisión al exrepresentante Felicito Terán Núñez y a la extesorera Milena Esther Polo Martínez por el delito de peculado en perjuicio de la Junta Comunal del corregimiento de Miguel de la Borda, en la provincia de Colón.

Según la información del caso, esa junta comunal recibió $130,000 durante el periodo comprendido entre 2009 y 2014. Sin embargo, durante el proceso judicial no se logró justificar el uso de $29,505.35, monto establecido como la lesión patrimonial atribuida en perjuicio de la entidad.

Casos de exfuncionarios de instituciones arrestados

ml | Otros casos recientes de detenciones de exfuncionarios incluyen a la exsubdirectora de la DGI, Maritza González, por su presunta vinculación con los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

También fueron detenidos el exadministrador de la AMP, Noriel Araúz; Luis Oliva, exadministrador de la AIG, cuya detención fue ratificada el pasado 25 de agosto; y Publio De Gracia, exdirector de la DGI, junto a su esposa, Eleine Salterio, imputada por el presunto delito de blanqueo de capitales. El pasado 14 de septiembre, además, dos exfuncionarios fueron detenidos en la operación Nova.

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