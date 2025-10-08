$!Lluvias de octubre: Qué esperar y cómo prepararse según el IMHPA y el Sinaproc

Russy Carrera, meteoróloga del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), recordó que “octubre es el mes más lluvioso del año”. Según detalló, este comportamiento se debe a “la interacción de los vientos del Pacífico y los vientos alisios del noreste que forman nubes de gran desarrollo que generan tormentas eléctricas”.

De acuerdo con las proyecciones del IMHPA, para octubre de 2025 se espera un aumento de hasta el 15% en las lluvias en las provincias centrales y la región occidental, mientras que para el resto del país se prevén valores normales. En cuanto a la acumulación de lluvia, Carrera señaló que “puede oscilar entre 200 y 400 mm o litros por metro cuadrado en la provincia de Bocas del Toro, Costa Arriba de Colón y la región oriental del país”.

Por su parte, el director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith, sostuvo que hasta la fecha no se ha registrado un aumento significativo en la frecuencia de inundaciones respecto al año anterior. “Al 7 de octubre, los datos indican que la percepción de un aumento no está sustentada por evidencia”, dijo.