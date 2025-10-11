Lluvias causan afectaciones en varias provincias; Sinaproc atiende incidencias

Diversas incidencias fueron atendidas durante la noche del 10 y la madrugada del 11 de octubre en distintas provincias del país, producto de las fuertes lluvias registradas en ese periodo, informó el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mediante un comunicado.

En Bocas del Toro, personal de la institución realizó evaluaciones en el área de Chiriquí Grande, donde cinco viviendas resultaron afectadas por la crecida de una quebrada que provocó anegaciones en los patios. Según el reporte, veinticinco personas, incluyendo quince menores y diez adultos, fueron temporalmente afectadas. Además, se coordinó con la empresa Naturgy para el restablecimiento del servicio eléctrico en el sector.

De igual manera, la entidad señaló que en la provincia de Colón se registró el colapso parcial de una losa en un apartamento ubicado en el Barrio Sur, a causa de filtraciones de agua. Equipos del Sinaproc acudieron al sitio, realizaron inspecciones y orientaron a los residentes a no utilizar la zona afectada por motivos de seguridad. En el lugar residen cinco personas, incluyendo dos menores de edad.

Mientras tanto, en el distrito de Chitré, provincia de Herrera, se reportó la caída de un árbol en la vía de circunvalación de la Universidad. Personal del Sinaproc se presentó al sitio; sin embargo, el Cuerpo de Bomberos ya había realizado el corte y despeje de la vía, permitiendo la reapertura al tránsito.

Adicionalmente, la institución informó que se mantiene seguimiento a situaciones menores en Panamá y Bocas del Toro, como el retiro de árboles caídos y la verificación de deslizamientos de tierra en sectores como Almirante, Nance de Riscó y Charco La Pava. Para estas labores, se trabaja de manera coordinada con el Ministerio de Obras Públicas a fin de despejar las vías afectadas.

El Sinaproc reiteró el llamado a la población a mantenerse atenta a los avisos de prevención y evitar transitar por zonas inundadas o con riesgo de deslizamientos, especialmente durante la temporada lluviosa.