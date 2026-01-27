Llegan a Panamá los primeros presidentes para asistir al foro económico

Los jefes de Estado de Ecuador, Brasil, Jamaica y Chile llegaron la tarde de este martes, 27 de enero de 2026, para participar en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, que se celebrará los días 28 y 29 de enero en Panamá.

El primero en arribar fue el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue recibido por el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, en el Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico, en Arraiján. Minutos después, el ministro de Relaciones Exteriores también recibió al mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, en la misma terminal aérea. El departamento de prensa de la Presidencia de la República adelantó que Noboa será recibido oficialmente este miércoles en el Palacio de las Garzas por el presidente José Raúl Mulino.

Por su parte, el vicecanciller Carlos Hoyos dio la bienvenida al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y al primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, quienes aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

El Gobierno Nacional afirmó que un total de siete jefes de Estado y más de 2,500 empresarios, inversionistas, autoridades y representantes de organismos multilaterales participarán en el evento. El encuentro, que tendrá como sede el Centro de Convenciones de Panamá, busca que los líderes debatan sobre los desafíos y oportunidades de la región en un escenario global cambiante, marcado por fricciones comerciales y reajustes en la arquitectura financiera internacional.