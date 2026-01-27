$!Vamos confirma que avanza para convertirse en un partido

Miembros de Coalición Vamos reiteraron que no descartan la posibilidad de convertirse en un partido político de cara a las elecciones generales del 2029. De acuerdo con integrantes de la organización, todo dependerá de lo que surja en las Reformas Electorales.

La agrupación, que se lanzó oficialmente en abril de 2022 y en 2024 presentó su oferta electoral, realiza las evaluaciones internas. “Cuando corresponda se harán las evaluaciones internas, se conversará de manera responsable y se tomarán las decisiones que correspondan en su debido momento”, manifestó la diputada Janine Prado. Para el parlamentario y miembro de la Junta Directiva de Vamos, Lenin Ulate, “si esas reformas (electorales) terminan limitando la participación de los independientes, el movimiento deberá entrar en una etapa de evaluación y determinar cuál es la mejor forma para organizarse de cara a la próxima contiende”.

Para el diputado Luis Duke, la decisión que se tome en la agrupación siempre será con “transparencia”. “Es evidente que los partidos políticos tradicionales van a buscar todas las formas para complicarle el camino a los independientes. Por eso, si tenemos que jugarles con sus reglas, lo haremos, pero siempre con transparencia, rendición de cuentas y poniendo los intereses del país primero que los intereses personales”, expresó.