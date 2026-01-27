Nuevo rumbo para la ‘Roja sin mangas’

El puertorriqueño Nelson Colón Santiago será el nuevo entrenador en jefe de la Selección Nacional masculina de Baloncesto de Panamá. La Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba) lo anunció ayer, a través de redes sociales, y el propio Colón ratificó el nombramiento en un comunicado.

“...He aceptado el reto y la responsabilidad de asumir el cargo de Entrenador del Equipo Nacional de Baloncesto de Panamá. Recibo esta oportunidad con profundo agradecimiento, respeto y compromiso hacia el baloncesto panameño y hacia todos los atletas que representan con orgullo los colores de Panamá. Asumir este rol implica trabajar con disciplina, visión y entrega para contribuir al crecimiento del equipo nacional y al desarrollo integral del deporte”, expresó Colón, de 48 años.

Del mismo modo, afirmó que recibió el permiso de la gerencia del equipo boricua los Cangrejeros de Santurce para realizar las labores con el quinteto panameño.

Desde la cuenta en redes de Colón, el coach replicó el anuncio de Fepaba, recibiendo varias felicitaciones, desde los Cangrejeros, fanáticos, colegas de profesión hasta periodistas deportivos nacionales e internacionales.

A finales de diciembre pasado, Fepaba anunció la salida del coach argentino Gonzalo García, de 58 años, y su cuerpo técnico. García llegó a la ‘Roja sin mangas’ en enero de 2024.