Línea 3: Pruebas dinámicas de monorrieles se harán en 2026

En el primer semestre del 2026 se proyecta realizar las pruebas dinámicas de monorrieles de la Línea 3 del Metro de Panamá.

Del Metro explicaron que estas serán “en el tramo de viaducto entre patio y talleres y la estación Vista Alegre, verificando sistemas de tracción, seguridad y señalización”.

En cuanto, a las estaciones, “se espera que la mayoría estén culminadas, con obras civiles prácticamente finalizadas y trabajos de acabados en curso”.



De acuerdo con el Metro, la tuneladora Panamá “concluirá la excavación de los 4.5 km de túnel soterrado hasta la estación Albrook, conectando con el resto del trazado”, el próximo año.

En días pasados, el presidente José Raúl Mulino visitó la obra para conocer los avances, y destacó que “que el mayor desafío se concentra en el tramo bajo el Canal de Panamá”.