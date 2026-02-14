Nacionales

Las mochilas escolares Remenditos, una oportunidad para los privados de libertad

Redacción Web
14 de febrero de 2026

Un gran número de privados y privadas de libertad de los distintos centros penitenciarios de la ciudad capital, trabajan a toda marcha en la producción de las mochilas escolares Remenditos, que serán utilizadas por cientos de estudiantes, cuando inicie el período de clases, el lunes 2 de marzo.

El taller de Industrialización Extramuros del Plan Libertad, es el sitio donde los privados de los Centros Penitenciarios de Tinajitas, El Renacer y Centro Femenino de Rehabilitación “Cecilia Orillac de Chiarí”, comienzan con la elaboración de las bolsas que serán portadas por los alumnos cuando comience la jornada escolar.

La apertura de esta labor, contó con la asistencia de la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, quien pudo observar el trabajo que hacen los privados y como se elaboran estas mochilas.

Para el privado Mario Guerra que se encuentra en Tinajitas, indicó que junto a los demás privados arrancaron con la nueva colección escolar de las mochilas Remenditos.

Cada uno de ellos realizan un trabajo distinto, porque mientras unos realizan los cortes de las telas que tienen diversos diseños de colores, otros se encargan de instalar los compartimientos de los bolsillos externos que van al frente y a un costado; al final otros cosen para unir las piezas de las telas, para darle el acabado final de la mochila, explicó.

Señaló que con esta nueva edición, deseamos que sea del agrado de los padres de familia para que sean utilizados por los estudiantes. Este trabajo tiene un significado para nosotros porque sabemos que si existen las segundas oportunidades de superación.

Por su parte, Fermin Castañedas, sostuvo que con las bolsas escolares Remenditos, queremos que sea del agrado de los alumnos, porque fueron diseñadas para ellos con muchos colores llamativos. Con esto demostramos que somos parte de la resocialización y damos a conocer a la sociedad esta nueva colección escolar.

* Fuente: www.mingob.gob.pa

