Las mochilas escolares Remenditos, una oportunidad para los privados de libertad

Cada uno de ellos realizan un trabajo distinto, porque mientras unos realizan los cortes de las telas que tienen diversos diseños de colores, otros se encargan de instalar los compartimientos de los bolsillos externos que van al frente y a un costado; al final otros cosen para unir las piezas de las telas, para darle el acabado final de la mochila, explicó.Señaló que con esta nueva edición, deseamos que sea del agrado de los padres de familia para que sean utilizados por los estudiantes. Este trabajo tiene un significado para nosotros porque sabemos que si existen las segundas oportunidades de superación.Por su parte, Fermin Castañedas, sostuvo que con las bolsas escolares Remenditos, queremos que sea del agrado de los alumnos, porque fueron diseñadas para ellos con muchos colores llamativos. Con esto demostramos que somos parte de la resocialización y damos a conocer a la sociedad esta nueva colección escolar.* Fuente: www.mingob.gob.pa