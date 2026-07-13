Las computadoras de autos, entre las piezas más codiciadas por delincuentes

Las computadoras de vehículos Hyundai y Kia se han convertido en uno de los principales objetivos de los delincuentes, según explicó Carlos Salomón, mecánico consultado.

De acuerdo con el especialista, los modelos más afectados son el Hyundai Accent, el Kia Rio y la Hyundai Tucson, además de algunos Nissan. Explicó que los ladrones “abren el capó alcanzando el cable desde el guardafango y una vez tienen acceso, solo necesitan retirar un par de tornillos para llevarse la computadora junto con la batería”. Además de estas piezas, indicó que también se registran robos de retrovisores y en modelos como el Kia Picanto, incluso de la defensa delantera.

El subcomisionado Yeysson Díaz, jefe de Investigaciones Criminales de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), indicó que entre los errores más frecuentes de los propietarios están “estacionar en sitios aislados o poco iluminados, dejar el vehículo abierto o con el motor encendido por descuido, publicar en redes sociales información sobre su ubicación o rutinas y no instalar medidas adicionales de seguridad”. Agregó que el uso de sistemas adicionales de seguridad, como alarmas, inmovilizadores, bloqueos de volante o pedales y dispositivos de rastreo GPS, puede dificultar la acción de los delincuentes.