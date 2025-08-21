Lanzan programas de empleo y vivienda en Darién

El presidente José Raúl Mulino anunció que su gobierno ha puesto en marcha iniciativas de empleo y vivienda en la provincia de Darién, con el objetivo de llevar oportunidades a las comunidades de la región.

En materia de empleo, el Ministerio de Trabajo organizó jornadas de capacitación en las que se ofrecieron talleres de formación técnica y orientación laboral. El programa contó con la participación de empresas privadas que presentaron sus vacantes, permitiendo a los jóvenes locales aplicar directamente a las ofertas. Según el mandatario, esta iniciativa busca abrir la puerta a “empleos reales y a un futuro con más esperanza”.

Por otro lado, el gobierno está reactivando el programa Hogar Panameño para el sector de la vivienda, el cual contempla la construcción de mil casas de interés social. Este proyecto, que beneficiará a unas 5,000 personas en Chepigana, Pinogana y la Comarca Wargandí, estaba abandonado por la administración anterior.

Mulino explicó que, en colaboración con la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) y las juntas comunales, las familias están recibiendo terrenos con títulos de propiedad y acceso a servicios básicos para que el Ministerio de Vivienda pueda comenzar la construcción.