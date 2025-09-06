Con alegría y fe, la zona pastoral El Carmen celebró la quinta novena en honor a Santa María la Antigua En un ambiente de fervor y recogimiento espiritual, se celebró el quinto día de la novena en honor a Santa María la Antigua, patrona de Panamá y estrella de la evangelización, el pasado jueves 4 de septiembre, en la Eucaristía presidida por el Padre William Sánchez, Vicario Episcopal de la Zona Territorial El Carmen, en Panamá Este, en la Catedral Basílica Santa María la Antigua, informó la Arquidiócesis de Panamá.

El Padre Euclides Rivera, quien hizo la reflexión del Evangelio, subrayó que la lógica divina trasciende el razonamiento humano y que, como el apóstol Pedro, estamos llamados a confiar en Dios más allá de nuestras certezas y seguridades.

“El mundo actual necesita cristianos que, con su testimonio de vida, sean profetas con dignidad humana”, afirmó el Padre Rivera, tras agregar que hay “hombres y mujeres capaces de alejarse de la orilla, de esa zona de confort, para ir sin miedo al encuentro de las realidades que perturban nuestras familias, comunidades y lugares de trabajo”. El presbítero Rivera enfatizó que sin la presencia de Dios y de nuestra Madre María, por muchos esfuerzos que hagamos, nuestros trabajos no darán los frutos esperados.

“Hoy, más que nunca, necesitamos la valentía, la sinceridad y la fe del Apóstol Pedro para enfrentar, sin máscaras ni apariencias, los desafíos cotidianos. Estamos llamados a ser auténticos testigos del Evangelio, buena noticia para un mundo que clama por esperanza”, expresó el P. Rivera. Finalizó su mensaje recordando que Jesús continúa subiendo a la barca de nuestras vidas para invitarnos a no tener miedo, a confiar en que el mal no tiene la última palabra y a seguir intentando: “tirar las redes y volver a empezar”.

“Los panameños hemos sido bendecidos al recibir al Hijo de Dios de la mano de Santa María la Antigua. Que nuestra patrona interceda por todos, para que podamos escuchar esa voz de Jesús y, como Pedro, no tengamos miedo de remar mar adentro y tirar las redes nuevamente”, concluyó el P. Euclides Rivera. En este quinto día de novena acompañaron el P. Eusebio Muñoz y el P. Justo Rivas, así como diáconos, grupos y movimientos pastorales de la Zona Pastoral El Carmen, provenientes de distintas comunidades de Panamá Este.