La policía incorpora 60 nuevos vehículos para fortalecer la seguridad

La Policía Nacional de informó que sumó 60 nuevos vehículos tipo “pick up” modelo Frontier a su flota operativa, destinados a patrullar comunidades, carreteras y zonas estratégicas del país.

De acuerdo con la Policía, estas unidades, aún faltan 7 por entregar como parte del proceso logístico en curso.

“Cada patrulla que entra en operación reduce los tiempos de atención ante emergencias, amplía la cobertura en los barrios y consolida la presencia del Estado donde más se necesita”, agregaron.

Esta entrega forma parte de una estrategia sostenida del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) para fortalecer la seguridad ciudadana mediante equipamiento moderno y despliegue operativo eficiente. En febrero pasado, se realizó la mayor renovación vehicular en la historia institucional, con la entrega de 98 unidades entre pickups, motocicletas, buses y sedanes.

En ese contexto, el ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Abrego, destacó el alcance de estas acciones: “Hoy no entregamos vehículos; ampliamos la capacidad del Estado para proteger a cada familia panameña”. Ese enfoque se traduce ahora en más patrullas en circulación y mayor presencia en puntos clave del país.

“El mensaje es claro: más movilidad para la Policía Nacional significa más seguridad para la ciudadanía. Porque, al final, lo que está en juego no son solo cifras, sino la tranquilidad de las familias panameñas”, agregó.