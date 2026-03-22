Monseñor Ulloa exige respeto a la fe católica

El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, llamó a vivir la fe con verdad, respeto y responsabilidad. Destacó que los católicos no adoran imágenes y pidió mayor conocimiento de la fe, además de expresar preocupación por contenidos en plataformas como TikTok que promueven el irrespeto a símbolos religiosos.

Señaló que "no corresponde a la verdad afirmar que los católicos adoran imágenes e invitó a profundizar en el conocimiento de la fe y de la historia de la Iglesia, recordando que Jesucristo es su fundamento".

Asimismo, expresó su preocupación por algunos contenidos difundidos en plataformas como TikTok, en los que algunos hermanos evangélicos han promovido acciones de irrespeto, incluyendo la destrucción de imágenes de la Virgen María "lo cual hiere profundamente la sensibilidad religiosa y no contribuye al diálogo".

Monseñor Ulloa reiteró que "la Iglesia Católica respeta a todas las religiones y reconoce a todos como hermanos, pero subrayó que el anuncio de la fe no puede hacerse desde la mentira ni el desprestigio del otro".

Exhortó a no engañar a las personas, especialmente a los más sencillos, ya vivir la fe con coherencia, recordando que el centro de la vida cristiana es Cristo.

Finalmente, invita a todos los fieles a prepararse con fe y esperanza para vivir la Semana Santa, como un tiempo de encuentro con el Señor y de renovación espiritual.