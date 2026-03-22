Buques de la Armada de EE.UU. Estará en Panamá del 29 de marzo al 2 de abril

El portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley están realizando un despliegue desde la costa oeste de Estados Unidos hacia la costa este, navegando por el sur de Sudamérica a través del Estrecho de Magallanes.

Durante el trayecto harán escalas en Panamá, Perú, Chile y Brasil, informaron del Ministerio de Seguridad (Minseg).

Detallaron que “las dos embarcaciones estarán en aguas panameñas del 29 de marzo al 2 de abril de este año”.

Explicaron que, el portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley estarán de paso en Panamá en el marco de los ejercicios Southern Seas 2026 en su undécima edición, un ejercicio de cooperación que fortalece el desarrollo a través del intercambio de conocimiento marítimo con países de la región.

Durante su tiempo en aguas panameñas, el USS Nimitz permanecerá anclado en aguas abiertas y el USS Gridley estará en el Puerto de Cruceros de Amador.

EI USS Nimitz y el destructor USS Gridley comenzaron el viaje por las Américas el 12 de marzo, para eventualmente reposicionarse en su nuevo puerto base en la costa este de Estados Unidos el 20 de junio de este año, según el comunicado de las autoridades panameñas.

El portaaviones USS Nimitz es uno de los buques de guerra de mayor envergadura en el mundo.

Mide cerca de 333 metros de largo, puede albergar hasta 90 aeronaves (entre aviones y helicópteros) y es capaz de desplazar alrededor de 100,000 toneladas a 30 nudos.

El Nimitz funciona como una base aérea móvil capaz de proyectar poder aéreo, apoyar operaciones y responder a crisis a grandes distancias.

Por su lado, el USS Gridley es un buque tipo destructor que proporciona defensa avanzada y apoyo operativo, equipado con sistemas de radar y misiles de alta tecnología para enfrentar amenazas.

En conjunto, ambas embarcaciones cuentan con la capacidad de transportar a unos 6,000 tripulantes.