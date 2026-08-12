La onda tropical N.º 32 provoca lluvias, caída de árboles y afectaciones en Bocas del Toro y Panamá

La onda tropical N.º 32 continúa desplazándose sobre el país en dirección oeste, generando lluvias principalmente en Bocas del Toro y en las comarcas Ngäbe-Buglé y Guna Yala, de acuerdo con los reportes Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá.

Las precipitaciones han provocado la caída de varios árboles en la provincia de Panamá. Se reportó un árbol caído en la autopista Panamá-Colón, cerca de la salida de Chilibre hacia Colón, y otro en la vía Forestal, donde un vehículo resultó afectado. En la vía Centenario, a la altura de Merca Panamá, los equipos de emergencia realizan labores de remoción de ramas; entretanto, el tráfico se mantiene afectado en ambos sentidos y algunos conductores han optado por retornar en vía contraria. También se registró un árbol caído en Gamboa, situación que interrumpe el tránsito desde la avenida Omar Torrijos Herrera.

En el ámbito ambiental, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que, debido al paso de una fuerte tormenta, el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre, ubicado en el Parque Nacional Camino de Cruces, sufrió afectaciones en sus instalaciones or la caída de ramas. El personal de la institución se encuentra a salvo y actualmente evalúa los daños para restablecer las operaciones a la brevedad posible.

“Este tipo de eventos extremos nos recuerda la urgencia de enfrentar el cambio climático y de reforzar la protección de nuestros ecosistemas. Cada acción cuenta para preservar la biodiversidad, la fauna silvestre y la naturaleza de nuestro país”, señaló la entidad. Ante esta situación, las autoridades reiteran el llamado a la precaución a los conductores y recomiendan mantenerse informados mediante los canales oficiales.