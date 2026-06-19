La influenza cobra 52 vidas y reportan más de 16,000 casos

Un agresivo brote de influenza sacude al país, provocando un alarmante ausentismo tanto en centros educativos como en lugares de trabajo debido a cuadros respiratorios severos que obligan a los afectados a guardar reposo absoluto para evitar complicaciones graves y frenar la cadena de contagios, según Minsa.

La dimensión de esta crisis sanitaria fue confirmada por la doctora Yelkis Gil, directora general de Salud Pública del Ministerio de Salud (Minsa), quien informó textualmente que “actualmente se contabilizan más de 16,200 casos de síndrome gripal, categoría que incluye los cuadros de influenza que circulan en la población”.

Las estadísticas oficiales revelan un panorama crítico: solo durante el último informe, que comprende la semana epidemiológica número 22, se reportaron alrededor de 2,000 contagios, elevando la cifra fatal a un total de 52 defunciones relacionadas con estas enfermedades. Gil advirtió que, aunque el virus impacta principalmente a menores de 15 años y ancianos, la letalidad se concentra trágicamente en los adultos mayores de 65 años.

Frente a este escenario, el médico familiar del Minsa, Jorge Jesús Rodríguez, recomendó con urgencia “mantener un lavado frecuente de manos, evitar las aglomeraciones y acudir al centro de salud correspondiente para recibir la vacuna contra la influenza”, señalando además que cualquier persona con síntomas debe usar mascarilla obligatoriamente para disminuir la transmisión en hogares, oficinas y escuelas.