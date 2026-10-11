La Defensoría inspecciona albergues y hospitales afectados en Coclé

La Defensoría del Pueblo informó este domingo, que realizó un recorrido por distintos puntos de la provincia de Coclé para verificar las condiciones de hospitales, centros penitenciarios y albergues, además de identificar las necesidades prioritarias de la población afectada por el terremoto del viernes 9 de octubre.

La institución detalló que, durante la visita al Hospital Aquilino Tejeira, en Penonomé, se constató que aproximadamente 300 pacientes permanecían en carpas fuera de las instalaciones debido a las afectaciones estructurales. El equipo también visitó los centros penitenciarios de Llano Marín y Penonomé, así como varios hogares de protección infantil, donde verificó las condiciones de seguridad de sus ocupantes.

En Aguadulce, la Defensoría indicó que alrededor de 65 pacientes permanecían dentro y fuera del Hospital Dr. Rafael Estévez, en carpas. Asimismo, recorrió el centro penitenciario y los hogares Bethania y Guadalupe, donde comprobó que las personas adultas mayores se encontraban bajo resguardo.

Durante las inspecciones también se evidenciaron afectaciones en infraestructuras como el Museo, la Alcaldía de Aguadulce, la Casa del Pueblo y el Hospital Dr. Rafael Estévez. Según la entidad, las zonas más afectadas identificadas fueron Penonomé cabecera, el norte de Penonomé, Aguadulce, Antón y Natá.

La Defensoría señaló que entre los artículos más urgentes para atender a las comunidades figuran agua embotellada, pañales para adultos y niños, alimentos secos, insumos hospitalarios, leche para infantes, linternas, ventiladores, carpas y sillas.

Para recibir las donaciones, se habilitaron centros de acopio en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de Aguadulce y en la Estación N.° 7 de Bomberos, ubicada en el aeropuerto de Penonomé. En la ciudad de Panamá, la sede principal de la institución, en Vía España con Fernández de Córdoba, también recibirá donaciones desde este domingo, de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

La entidad manifestó que continuará las gestiones para coordinar la asistencia a las personas afectadas y responder a las necesidades identificadas durante el recorrido.