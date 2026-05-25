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La crisis en la Unachi divide a la prensa y gremios en Chiriquí

Representantes de medios y comunicadores en Chiriquí cuestionaron presuntas prácticas de nepotismo, la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos y la influencia política dentro de la Unachi

La crisis en la Unachi divide a la prensa y gremios en Chiriquí
Cortesía | Edificio de la Universidad Autónoma de Chiriquí.
La crisis en la Unachi divide a la prensa y gremios en Chiriquí
Cortesía | CSS.
La crisis en la Unachi divide a la prensa y gremios en Chiriquí
Cortesía | Edificio.
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Amilkar Rodriguez
25 de mayo de 2026

El gremio periodístico de la provincia de Chiriquí manifestó su preocupación por la situación que atraviesa la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), señalando que los principales afectados son los estudiantes y la imagen de la principal casa de estudios superiores de la región.

La presidenta del Consejo Nacional de Periodismo en Chiriquí, Zoila Mayanis Chávez, expresó que: “Es preocupante ya que la parte más afectada en todo este conflicto son los estudiantes. El tema de la imagen nos preocupa también porque es nuestra casa de estudios superiores, ya venimos con temas administrativos de arrastre, no solo de la gestión actual”.

Chávez detalló, “nos preocupa el hecho de que la universidad tenga estos vínculos familiares para que puedan concretar una posición y no vean el tema profesional. Es triste que hayan convertido la Universidad en una finca privada”.

Por su parte, la directora de noticias de la emisora Radio Chiriquí, Maroush Nader, señaló que la crisis financiera que enfrenta la universidad era una situación previsible debido a la reducción presupuestaria registrada desde el año 2024.

Asimismo, agregó que “un buen administrador de los dineros estatales se caracteriza por la transparencia, la planificación estratégica y el comportamiento ético, los recursos públicos que le son otorgados se deben utilizar de la mejor manera”.

Mientras tanto, el periodista y comentarista radial chiricano Ronald Acosta Flores aseguró que, “nosotros como comunicadores, hace más de siete años venimos denunciando las irregularidades que se han dado, más que todo en el manejo un tanto político, donde la influencia del gobierno de turno y la vulnerabilidad de la rectora han afectado las finanzas públicas”.

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Cuando la rectora entró se manejaba alrededor de 30 millones y hoy esta cifra subió a más de 80 millones, señaló acosta
Justificar prácticas alejadas de la ética o normalizar excesos administrativos deteriora la credibilidad institucional, expresó Nader
Deudas de la Universidad Autónoma de Chiriquí

ml | Según reportes oficiales, entre las principales deudas que tiene la Unachi está la de 12 millones a la Caja del Seguro Social (CSS), así como la deuda con una empresa de telefonía local por más de 289 mil dólares; mismas que corresponden al segundo semestre del 2025. Además de otros compromisos económicos pendientes con proveedores y empresas de servicios.

Tesorería exige al MEF

ml | El Ministerio de Economía y Finanzas hasta el momento no se ha pronunciado, luego que el pasado jueves 21, el jefe de Tesorería de la Unachi exigiera una respuesta de los pagos

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