“La corrupción no necesita más leyes”, Mulino

Ante la celebración de las fiestas patrias, que coinciden con días lluviosos, el presidente de la República pidió “mucha prudencia, cuidado con los ríos y quebradas que crecen rápidamente”

31 de octubre de 2025

El presidente José Raúl Mulino aseguró ayer que “en este país la corrupción no necesita más leyes, hay que combatirla de verdad con entereza y de frente, que honestamente es lo que nos falta. Con las leyes que tenemos hay de sobra para resolver esos problemas en el país”.

Mulino hizo esta referencia por los dos proyectos de ley anticorrupción que fueron presentados por el procurador de la Nación Luis Carlos Gómez Rudy y que fueron rechazados en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, destacando la separación de poderes que existe entre los dos órganos.

En la conferencia, el mandatario extendió sus condolencias a los familiares de las dos niñas que perdieron la vida al intentar cruzar el río crecido en la Comarca Ngäbe Buglé, y aseguró que tienen “un plan para cubrir más de cien puntos con la construcción de nuevos puentes, para que los panameños vayan más seguros a la escuela o al trabajo”.

“Esperando que a partir del 1 de enero comencemos la ejecución del presupuesto de la Nación que sancioné ayer”
Esperan fondos para reubicar el Hospital Modular

ml | “La Policía está esperando tener los fondos (del nuevo presupuesto) para poder entonces reubicar eso y el Minsa va a ayudar a que reconstruyan ese hospital para la Policía Nacional”, explicó el ministro de Salud Fernando Boyd Galindo ayer, sobre la edificación que se usó en pandemia y lleva años en la desidia. Así mismo, el presidente Mulino comentó que no tiene problemas en que se use el modular a donde sea asignado.

Se espera trabajar con el nuevo presupuesto

ml | El presidente espera que a partir del 1 de enero se inicie “la ejecución de presupuesto de la Nación que sancioné ayer (miércoles), donde en el rubro de inversión tiene una cifra inédita de 11 mil 200 millones, a pesar de la estrechez fiscal logramos poner 11 mil 200 millones para inversión del Estado panameño, en infraestructuras, hospitales, escuelas, caminos, etc.”

