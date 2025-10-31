“La corrupción no necesita más leyes”, Mulino

El presidente José Raúl Mulino aseguró ayer que “en este país la corrupción no necesita más leyes, hay que combatirla de verdad con entereza y de frente, que honestamente es lo que nos falta. Con las leyes que tenemos hay de sobra para resolver esos problemas en el país”.

Mulino hizo esta referencia por los dos proyectos de ley anticorrupción que fueron presentados por el procurador de la Nación Luis Carlos Gómez Rudy y que fueron rechazados en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, destacando la separación de poderes que existe entre los dos órganos.

En la conferencia, el mandatario extendió sus condolencias a los familiares de las dos niñas que perdieron la vida al intentar cruzar el río crecido en la Comarca Ngäbe Buglé, y aseguró que tienen “un plan para cubrir más de cien puntos con la construcción de nuevos puentes, para que los panameños vayan más seguros a la escuela o al trabajo”.