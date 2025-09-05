La Alcaldía de Panamá anunció que todo está listo para Empleo 2.0 este sábado, 6 de septiembre, en el Panama Convention Center donde más de 100 empresas ofrecerán 10,000 plazas de trabajo en dos tandas, mañana y tarde, garantizando una atención ordenada.

Los asistentes contarán con transporte gratuito en buses de las empresas BusMen y BusPort, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., desde la estación del Metro en 5 de Mayo y la Terminal de Transporte de Albrook.

Agregaron que los postulantes de Empleo 2.0, “ya pueden agregar el QR que van a mostrar en la WALLET de Apple y Android lo que hará más fácil el proceso cuando tengan que mostrar el QR a las empresas participantes”.

A través de vacantes.mupa.gob.pa podrán acceder a la plataforma y verificar los turnos que les corresponde a través del código QR que recibieron al momento de aplicar en la web, informaron.