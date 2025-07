Justicia y esperanza: el compromiso de la comunidad evangélica

En los últimos años hemos visto bastantes conflictos y situaciones complicadas dentro del panorama del país. Ante esto, la postura de la iglesia evangélica siempre ha sido la misma: mantenernos en un norte de justicia, ayuda y esperanza, teniendo una posición conciliadora que vaya acorde con los diferentes puntos de vista, así lo explicó Nuno Banda, pastor de jóvenes de la comunidad apostólica Hosanna.

Banda indicó que “las huelgas pasadas se pudieron haber evitado con un diálogo serio, no solo hablar, sino ejecutar y concretar con hechos. Creo que por la falta de seriedad no se llegó a analizar las incomodidades y sugerencias por parte de algunos”.

Con respecto al tema de la huelga de los docentes, el líder evangélico señaló que “no todos los maestros entendieron la ley; realmente no les afectaba, no era necesario llegar a un paro de labores, había que buscar otras alternativas donde los estudiantes no se hubieran visto afectados”.

Posición de la iglesia ante el tema de la mina

El evangélico acotó: “Fuimos muy claros en ese momento, ya que no podemos ir en contra de lo que dice la Constitución, ni mucho menos de lo que la ley establece. Y como la Corte Suprema de Justicia bien lo estableció, existían puntos que eran totalmente inconstitucionales. En su momento, nuestro actuar estuvo en la línea de lo que decía la norma”.

“Si bien es cierto, esto trajo consigo un sinnúmero de desempleos, pero como en todo, ante los cambios siempre va a existir un ajuste y una transición. Es aquí donde el gobierno central debe intervenir”, subrayó el pastor juvenil.

¿Cómo actúa la iglesia ante la ola de violencia?

El líder espiritual explicó que se ha buscado presentar oportunidades en los diferentes sectores del país, siempre tratando de brindar ese norte correcto, no solo en la parte moral y de la conducta del joven, sino también en la parte espiritual. “Como iglesia, tenemos varias actividades centradas en la juventud como seminarios, congresos; sin embargo, aún no se ha aprovechado al máximo. En conjunto con nuestros líderes juveniles salimos a las calles a hablar de la palabra de Dios”.

Agregó que siempre la mejor herramienta ante las dificultades y problemas que enfrenta la sociedad es “la oración en todo momento; en Dios está la solución”.