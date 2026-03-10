Juliana Santiago cuestiona su destitución

La dirigente indígena Juliana Santiago rechazó su destitución como presidenta del Congreso General de la Comarca Ngäbe-Buglé, decisión adoptada el pasado 8 de marzo durante una sesión del organismo en Llano Tugrí.

Santiago señaló que “la medida es improcedente, ya que las normas que rigen la organización comarcal no contemplan que los delegados del Congreso puedan removerme del cargo”.

Igualmente, explicó que: “Esto que ha pasado no tiene ni pies ni cabeza debido a que tenemos la Ley 10, la Ley 11 y el Decreto 194, pero ninguna de estas normas establece que los delegados del Congreso puedan destituirme como presidenta del Congreso comarcal”.

La dirigente sostuvo además que “mi elección fue legitimada mediante un decreto del Tribunal Electoral, por lo que considero que el procedimiento utilizado para separarme del cargo no está contemplado en la normativa vigente”.

Según Santiago, “la decisión estaría relacionada con mi postura pública en contra del proceso de consulta previa sobre el proyecto minero en Cerro Colorado”.

De igual manera destacó que “todo esto viene a raíz de una conferencia de prensa donde manifesté mi desacuerdo con la consulta previa, libre e informada sobre Cerro Colorado. Dos empresas han puesto todos los recursos a los delegados para que ellos me destituyan”.

En tanto, la alcaldesa del distrito de Muná, Nicolasa Jiménez, comunicó que tras la decisión del Congreso se designó a Faustino Concepción como presidente interino.

El presidente del Congreso Regional de Nedrini, Josué Pedrol, mencionó que en el proceso de elección El Tribunal Electoral está involucrado.