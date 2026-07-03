José Emilio Moreno, rector de la Universidad de Panamá

El profesor José Emilio Moreno, actual vicerrector académico de la Universidad de Panamá, se convirtió en el nuevo rector de la institución al obtener el 59.586% del voto ponderado, de acuerdo con los resultados oficiales publicados por el Organismo Electoral Universitario, a través de la Junta Central de Escrutinio, para el período 2026–2031.

Moreno asumiría la rectoría de la Universidad de Panamá el próximo 1 de octubre de 2026, cuando iniciará el nuevo período de gestión, en reemplazo del actual rector Eduardo Flores, quien ha ocupado el cargo durante los dos últimos períodos (10 años) al frente de la casa de estudios superiores.

Entre sus principales propuestas de gestión, el nuevo rector plantea la modernización de la formación universitaria, mediante la actualización curricular, la innovación pedagógica y el impulso de tecnologías emergentes. Asimismo, propone el fortalecimiento de los centros regionales, a través de mejoras académicas.