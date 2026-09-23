José Emilio Moreno: listo para asumir como rector de la UP

El rector electo de la Universidad de Panamá, José Emilio Moreno, se encuentra listo para asumir oficialmente el cargo el próximo 1 de octubre, luego de que circularan rumores sobre un supuesto quebranto de salud.

Ante estas versiones, el Departamento de Relaciones Públicas de la Universidad de Panamá aclaró que dicha información es falsa y señaló que Moreno continúa desarrollando sus actividades con normalidad.

El rector electo ha participado en diferentes actividades institucionales durante los últimos días. Su más reciente participación tuvo lugar el pasado viernes 25 de septiembre, durante el acto de toma de posesión de Enrique Sánchez Galán como nuevo decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.

El pasado lunes 20 de julio, el doctor José Emilio Moreno recibió sus credenciales oficiales como rector electo de la UP para el periodo 2026-2031. Tras imponerse en la contienda electoral con el 55.64% de los votos ponderados.