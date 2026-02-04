Nacionales

Inician la reparación de los puentes Mabey en la capital

El contrato, que tiene un costo de inversión de B/. 11.5 millones, contempla el mantenimiento por tres años

ML | Puente que conecta el sector de las Acacias con Pedregal.
Yalena Ortiz
04 de febrero de 2026

El puente vehicular El Balboa, ubicado en la Vía Cincuentenario, será la primera estructura en ser intervenida como parte del proyecto de diseño, rehabilitación, construcción y mantenimiento de 12 puentes vehiculares, de los cuales 11 son tipo Mabey, ubicados en los distritos de Panamá y San Miguelito.

Posteriormente, se intervendrá el puente vehicular frente a la Universidad Santa María La Antigua (USMA), en la Vía Ricardo J. Alfaro; y la estructura frente a la Dirección Nacional de Investigación Judicial (DIJ), en la Avenida 3 de Noviembre.

El director nacional de Estudio y Diseño del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Edwin Lewis, explicó que cada intervención tendrá una duración aproximada de 45 días, y se ejecutará en horario nocturno.

Los trabajos incluyen reforzamiento de bases, reemplazo de piezas , aplicación de pintura anticorrosiva, reparación de accesos, drenajes, señalización y barandas.

El proyecto fue adjudicado al Consorcio Puentes Modulares (Constructora Urbana, S.A. y Toronto Global Holdings)
