Infraestructuras y campañas realizadas por este gobierno

El Ministro de Salud anunció avances y proyecciones importantes en materia de infraestructura sanitaria para la provincia de Chiriquí y las áreas comarcales, como parte del plan nacional de fortalecimiento de la red de atención.En primer lugar, destacó que en el área comarcal se tiene contemplada la construcción de ocho nuevas estructuras de salud, de las cuales la instalación de Puerto Baldía ya está lista. Las restantes se desarrollarán a partir de enero de 2026, con el objetivo de ampliar la cobertura y facilitar el acceso a servicios básicos en comunidades de difícil alcance.En cuanto a la provincia de Chiriquí, el ministro informó que se ejecutarán las remodelaciones del Hospital de San Félix, obra que busca mejorar la infraestructura existente y optimizar la atención a los pacientes de esta región, que por años la han necesitado.