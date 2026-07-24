Influenza deja 55 defunciones y crecen las enfermedades respiratorias

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Otra de las enfermedades respiratorias que ha registrado un incremento en los últimos días es el virus respiratorio sincitial (VRS). Hasta el 20 de julio, el ministro de Salud, Fernando Boyd, confirmó que 48 menores permanecían en unidades de cuidados intensivos, de los cuales la mitad estaba diagnosticada con esta infección viral. Por su parte, el director del Hospital del Niño, Paul Gallardo, explicó que, aunque el virus respiratorio sincitial provoca síntomas leves, similares a los de un resfriado, en cerca del 80 % de los casos existe un grupo de pacientes que puede desarrollar complicaciones graves.