INADEH suspende clases en todos sus centros de formación este lunes 12 de octubre

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció la suspensión de las clases en todos sus centros de formación a nivel nacional para este lunes 12 de octubre de 2026, como medida preventiva mientras se evalúan las condiciones de sus instalaciones.

De acuerdo con la institución, la decisión responde a la necesidad de realizar una evaluación integral de la infraestructura de sus centros, con el propósito de garantizar la seguridad de todos los participantes que reciben capacitación en sus instalaciones.

Asimismo, el INADEH indicó que mantendrá informada a la población sobre cualquier actualización relacionada con la reanudación de las actividades académicas, por lo que exhortó a los participantes a estar atentos a los próximos comunicados oficiales.

Finalmente, la entidad agradeció la comprensión de los participantes y reiteró que la medida busca priorizar la seguridad de la comunidad educativa.