INADEH gradúa a 97 profesionales en Cuidado de Personas Mayores, fortaleciendo la atención

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) informó que graduó a 97 nuevos profesionales en Cuidado de Personas Mayores, fortaleciendo la formación de talento humano especializado para responder a la creciente demanda de atención integral de la población adulta mayor en Panamá.

Según el INADEH, es una formación especializada, desarrollada conforme a la norma de competencia laboral vigente desde diciembre de 2025, que combina clases teóricas, práctica profesional y modalidad híbrida, garantizando que los egresados cuenten con las competencias técnicas, éticas y humanas necesarias para brindar una atención segura, respetuosa y de calidad.

La directora de la institución, Yajaira Pittí, destacó que “el impacto del programa ya se refleja en la inserción laboral de sus egresados, 31 cuentan con empleo formal y 10 ejercen de manera independiente”.

Asimismo, manifestó que, como parte del proceso de formación, los participantes fueron seleccionados mediante entrevistas y evaluación psicológica, asegurando que reunieran el perfil, la vocación y las habilidades requeridas para desempeñar esta importante labor.

Igualmente, Pittí indicó que la primera fase del Programa Profesional en Cuidado de Personas Mayores culminó con siete grupos divididos en: El Valle de Antón, San Miguelito y Ciudad de Panamá. Actualmente, once grupos continúan su formación en: Betania, El Chorrillo, Colón, El Valle de Antón, Arraiján (Marquesa), Panamá Norte y Ciudad de Panamá; mientras que la próxima convocatoria se extenderá a Santiago, Chitré y Bocas del Toro.