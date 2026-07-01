INADEH gradúa 97 profesionales en cuidado de adultos mayores

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) graduó ayer a 97 nuevos profesionales en Cuidado de Personas Mayores, fortaleciendo la formación de talento humano especializado para responder a la creciente demanda de atención integral de la población adulta mayor en Panamá.

Según el INADEH, es una formación especializada, desarrollada conforme a la norma de competencia laboral vigente desde diciembre de 2025, que combina clases teóricas, práctica profesional y modalidad híbrida, garantizando que los egresados cuenten con las competencias técnicas necesarias.

La directora de la institución, Yajaira Pittí, destacó que “el impacto del programa ya se refleja en la inserción laboral de sus egresados, 31 cuentan con empleo formal y 10 ejercen de manera independiente”. Asimismo, manifestó que, como parte del proceso de formación, los participantes fueron seleccionados mediante entrevistas y evaluación psicológica, asegurando que reunieran el perfil, la vocación y las habilidades requeridas para desempeñar esta importante labor.