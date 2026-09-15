INADEH entrega 1,550 certificados en segunda graduación masiva en la provincia de Panamá

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) realizó este martes su segunda graduación masiva en la provincia de Panamá, con la entrega de 1,550 certificados a participantes que culminaron satisfactoriamente sus procesos de formación.

Los certificados corresponden a cursos en diversas áreas de capacitación, entre ellas Modistería, Equipo Pesado, Electricidad, Albañilería, Estética Corporal, Uñas Acrílicas, Cejas y Pestañas, Inglés, Marino Ordinario, Sanidad de Ganado Bovino e Informática, entre otras.

La directora general del INADEH, Yajaira Estela Pitti Atencio, explicó que, “desde 2024, la institución ha realizado nueve graduaciones masivas en las provincias de Panamá, Chiriquí, la Península de Azuero, Veraguas, Coclé y Bocas del Toro. A estas jornadas se suman actividades especiales dirigidas a participantes de Marino Ordinario y del programa Profesional de Cuidado a Personas Mayores”.

En total, estas iniciativas han permitido la entrega de aproximadamente 3,800 certificados a personas que habían culminado sus procesos de formación.

Pitti Atencio destacó que estas jornadas forman parte de las acciones emprendidas por el INADEH para saldar una deuda histórica de más de 20 años con participantes que finalizaron sus cursos, pero permanecían a la espera de recibir su certificación.

La funcionaria también resaltó los avances en la digitalización de los certificados, una iniciativa que permite a los egresados descargar sus documentos desde cualquier punto del país. Los certificados digitales incorporan códigos QR que permiten verificar su autenticidad, facilitando su presentación en procesos de búsqueda de empleo y oportunidades de crecimiento profesional.

Desde octubre de 2025, los participantes han descargado 106,327 certificados de manera digital, como parte de la transformación de los procesos del INADEH para agilizar los trámites y facilitar a sus egresados el acceso oportuno a sus documentos de formación.